Гонка в космосе: Китай вывел на орбиту шестой спутник за пять дней

Китай запустил в космос очередной спутник / Фото: Getty Images, NASA

Что интересно, Китай отправил в космос один спутник 13 декабря, в то время как 9 декабря туда же оправились еще пять за один день.

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Таким образом, это уже шестой спутник, выведенный страной на орбиту за декабрь 2021 года, о чем сообщает Синьхуа.

Ракету, несущую спутник, запустили с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

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Запуск был произведен в 18:09 по Киеву 13 декабря, или 00:09 по Пекину 14 декабря, с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" (Long March-3B).

По сравнению с первым запуском спутника Tianlian II нынешний улучшил способность обеспечивать многопользовательский доступ к услугам связи и гибкость для работы на разных высотах.

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Напомним, ранее американские военные заявили, что Китай невероятно быстро наращивает космическое вооружение и постоянно угрожает их спутникам.

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В то же время исследователи недавно предположили, что следующая гонка вооружений образовывается даже не на орбите, а вокруг Луны.