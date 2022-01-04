Galaxy S21 FE офіційно вийшов: коли та за яку ціну його можна буде купити

Вийшла остання модель Samsung з Android 12 / Фото: Pixabay, WCCFTech
Характеристики та фото телефону з'явилися в мережі незадовго до виходу. Щодо вартості, у США його можна буде купити за 699 доларів – близько 20 тисяч гривень.
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У Європі версія з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті обійдеться у 23-25 тисяч гривень, а отже, у нас він буде не дешевшим. Смартфон отримав процесор Snapdragon 888, нагадує wccftech.
Останній вже можна вважати застарілим, оскільки Qualcomm випустила останній та найкращий процесор Snapdragon 8 Gen 1.
Смартфон вийшов із дисплеєм в 6,4-дюйми: це панель AMOLED з роздільною здатністю 2340 x 1080 пікселів. Дисплей підтримує частоту оновлення 120 Гц та частоту дискретизації торкання 240 Гц.
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На жаль, Galaxy S21 FE не може динамічно перемикатися між значеннями частоти оновлень для економії заряду батареї.
Зате він одразу ж працює під керуванням Android 12 та має сертифікат захисту від пилу та води IP68.
Найдорожчий варіант моделі пропонує 8 ГБ оперативної пам'яті у поєднанні з 256 ГБ вбудованої, оптичний зчитувач відбитків пальців та чотири камери.
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Останні йдуть зі наступними характеристиками:
- Основна – 12 МП
- Надширока камера – 12MP
- Телеоб'єктив – 8MP з 3-кратним оптичним зумом
- Фронтальна камера – 32МП
Телефон буде доступний у таких кольорах:
- білий
- графіт
- лаванда
- оливковий.
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Galaxy S21 FE має кілька режимів зйомки, у нічному режимі обіцяють можливість зробити 14 знімків та об'єднати їх у багатокадрове зображення.
Існує також режим багатокамерного запису, за якого передня та задня камери одночасно використовуються для запису відео.
Контекст
- Нагадаємо, раніше ми писали про те, що виставку CES-2022 скоротили на один день через пандемію COVID-19.
- Крім того, ми аналізували, які моделі виявилися смартфонами, що найбільше продавалися у 2021 році, та за яку ціну їх можна купити в Україні.