Galaxy S21 FE официально вышел: когда и почем его можно будет купить

Вышла последняя модель Samsung с Android 12 / Фото: Pixabay, WCCFTech
Характеристики и фото телефона появились в сети незадолго до выхода. Что касается стоимости, в США его можно будет купить за 699 долларов – около 20 тысяч гривен.
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В Европе версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 23-25 тысяч гривен, а значит, у нас он будет не дешевле. Смартфон получил процессор Snapdragon 888, пишет wccftech.
Последний уже можно считать устаревшим, поскольку Qualcomm выпустила последний и лучший процессор Snapdragon 8 Gen 1.
Смартфон вышел с дисплеем в 6,4-дюйма: это панель AMOLED с разрешением 2340 x 1080 пикселей. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 240 Гц.
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К сожалению, Galaxy S21 FE не может динамически переключаться между значениями частоты обновления для экономии заряда батареи.
Зато он сразу же работает под управлением Android 12 и имеет сертификат защиты от пыли и воды IP68.
Самый дорогой вариант модели предлагает 8 ГБ оперативной памяти в сочетании с 256 ГБ встроенной, оптический считыватель отпечатков пальцев и четыре камеры.
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Последние идут со следующими характеристиками:
- Основная – 12 МП
- Сверхширокая камера – 12MP
- Телеобъектив – 8MP с 3-кратным оптическим зумом
- Фронтальная камера – 32МП
Телефон будет доступен в таких цветах:
- белый
- графит
- лаванда
- оливковый.
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Galaxy S21 FE имеет несколько режимов съемки, в ночном режиме обещают возможность сделать 14 снимков и объединить их во многокадровое изображение.
Существует также режим многокамерной записи, в котором передняя и задняя камеры одновременно используются для записи видео.
Контекст.
- Напомним, ранее мы писали о том, что выставку CES-2022 сократили на один день из-за пандемии COVID-19.
- Кроме того, мы анализировали, какие модели стали самыми продаваемыми смартфонами в 2021 году и почем их можно купить в Украине.