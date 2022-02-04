Ще 11 українців вилетіли до Антарктиди: чим вони займатимуться у вічній мерзлоті

Українські полярники вилетіли до Антарктиди / Фото: НАНЦ

Українські фахівці вилетіли з України до Чилі сьогодні, 4 лютого 2022 року, звідти вони попрямують на крижаний материк.

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Далі вчені та спеціалісти виконають цілий пласт підготовчих робіт до прибуття корабля "Ноосфера" до Антарктиди, що везе на станцію корисні вантажі.

Команда вчених

біолог Артем Джулай

спеціаліст зі зйомок антарктичної рослинності дроном Юрій Шепет,

гідрохімік Олександр Яровий

метеоролог Анастасія Чигарьова

геолог Сергій Кадурін

магнітометрист Юрій Сумароков

геофізик Олександр Колосков.

До команди інженерів заздалегідь приєдналися зимівники майбутньої 27-ї УАЕ. Саме цього сезону планується замінити старі дизельні двигуни на нові , і тут потрібні фахівці:

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дизеліст Юрій Лишенко

механік Максим Білоус

Також у складі технічної команди працюватимуть:

спеціаліст компанії "Шнейдер Електрик" Ігор Пономарьов

висококваліфікований сантехнік Андрій Кривцун

Пономарьов повинен підключити шафи управління, автоматику та електроніку дизель-генераторів, і буде залучено до монтажу системи заземлення для головної будівлі станції та дизельної.

Кривцун приєднається до робіт по повній заміні трубопроводів системи прісного та солоного водопостачання та системи опалення головної будівлі станції. Ті не змінювалися з 1970-х, коли станція ще належала Британії.

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Також будуть замінені радіатори опалення та автоматика терморегулювання.

Планується, що сезонна експедиція працюватиме на Вернадському протягом кількох місяців.

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