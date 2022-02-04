Еще 11 украинцев вылетели в Антарктиду: чем они будут заниматься в вечной мерзлоте

Украинские полярники вылетели в Антарктиду / Фото: НАНЦ
Украинские специалисты вылетели из Украины в Чили сегодня, 4 февраля 2022 года, откуда отправятся на ледяной материк.
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Ученые и специалисты выполнят целый пласт подготовительных работ до прибытия корабля "Ноосфера" с полезными грузами для станции в Антарктиду.
Команда ученых
- биолог Артем Джулай
- специалист по съемкам антарктической растительности дроном Юрий Шепет,
- гидрохимик Александр Яровой
- метеоролог Анастасия Чигарева
- геолог Сергей Кадурин
- магнитометрист Юрий Сумароков
- геофизик Александр Колосков.
К команде инженеров заранее присоединились зимовщики будущей 27-й УАЭ. Именно в этом сезоне планируется заменить старые дизельные двигатели новыми, и тут нужны специалисты:
- дизелист Юрий Лышенко
- механик Максим Билоус
Также в составе технической команды будут работать:
- специалист компании "Шнейдер Электрик" Игорь Пономарев
- высококвалифицированный сантехник Андрей Кривцун
Пономарев должен подключить шкафы управления, автоматику и электронику дизель-генераторов, и будет вовлечен в монтаж системы заземления для главного здания станции и дизельной.
Кривцун присоединится к работам по полной замене трубопроводов системы пресного и соленого водоснабжения и системы отопления главного здания станции. Те не менялись с 1970-х, когда станция еще принадлежала Британии.
Также будут заменены радиаторы отопления и автоматика терморегулирования.
Планируется, что сезонная экспедиция будет работать на Вернадском в течение нескольких месяцев.
Ранее мы писали:
- Был определен состав зимовочного отряда 27-й Украинской антарктической экспедиции, в марте 2022 полярники отправятся в Антарктиду.
- Сообщалось, что ледокол "Ноосфера" отправился в Антарктиду с грузом и новой командой.
- Также сотрудники станции "Академик Вернадский" в Антарктиде поймали пингвинов "с поличным": те ходят в океан только шеренгами.