Чиста енергія в 70 млн градусів: штучне сонце в Китаї побило всі рекорди

Реактор у Китаї пропрацював цілих 17 хвилин на рекордній температурі / Фото: Getty Images

Експериментальний удосконалений надпровідний реактор, відомий як "штучне сонце", під час експериментів досяг температури 70 млн градусів за Цельсієм.

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Кінцева мета розробляння пристрою – вироблення майже безмежної чистої енергії, що імітує природні реакції, які відбуваються всередині зірок, пише Independent.

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"Токамак HL-2M" – одне з трьох "штучних сонць", що розробляють у Китаї. Пекін також надасть техпідтримку іншому мегапроєкту – термоядерного реактора в Марселі, Франція.

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Міжнародний термоядерний експериментальний реактор, або ITER, стане найбільшим у світі після завершення будівництва.

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Велика Британія також планує збудувати термоядерну електростанцію у межах "зеленої промислової революції".

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Поки що передбачається, що подання енергії з таких електростанцій може початися в 2030-2040 роках.