Чистая энергия в 70 млн градусов: искусственное солнце в Китае побило все рекорды

Реактор в Китае проработал целых 17 минут на рекордной температуре / Фото: Getty Images

Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий реактор, известный как "искусственное солнце", во время экспериментов достиг температуры 70 млн градусов по Цельсию.

Читайте также: Коронавирус покажется сказкой: таяние вечной мерзлоты освободит новые вирусы и бактерии

Реклама

Конечная цель разработки устройства – выработка почти безграничной чистой энергии, имитирующей естественные реакции, происходящие внутри звезд, пишет Independent.

Фото Getty Images

Токамак HL-2M – одно из трех "искусственных солнц", разрабатываемых в Китае. Пекин также окажет техподдержку другому мегапроекту термоядерного реактора в Марселе, Франция.

Читайте также: Импланты в мозгу, "машина времени" в космосе и вкус телевизора: как изменится мир в 2022 году

Реклама

Международный термоядерный экспериментальный реактор, или ITER, станет крупнейшим реактором в мире после завершения строительства.

Фото Getty Images

Великобритания также планирует построить термоядерную электростанцию ​​в рамках "зеленой промышленной революции".

Фото Getty Images

Читайте также: Колонизация Марса откладывается: SpaceX запретили запуски Starship как минимум до весны

Реклама

Пока предполагается, что подача энергии из таких электростанций может начаться в 2030-2040 годах.

Контекст.