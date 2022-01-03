Чистая энергия в 70 млн градусов: искусственное солнце в Китае побило все рекорды

Реактор в Китае проработал целых 17 минут на рекордной температуре / Фото: Getty Images
Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий реактор, известный как "искусственное солнце", во время экспериментов достиг температуры 70 млн градусов по Цельсию.
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Конечная цель разработки устройства – выработка почти безграничной чистой энергии, имитирующей естественные реакции, происходящие внутри звезд, пишет Independent.
Токамак HL-2M – одно из трех "искусственных солнц", разрабатываемых в Китае. Пекин также окажет техподдержку другому мегапроекту термоядерного реактора в Марселе, Франция.
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Международный термоядерный экспериментальный реактор, или ITER, станет крупнейшим реактором в мире после завершения строительства.
Великобритания также планирует построить термоядерную электростанцию в рамках "зеленой промышленной революции".
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Пока предполагается, что подача энергии из таких электростанций может начаться в 2030-2040 годах.
Контекст.
- Ранее мы писали о том, что ученые нашли способ превращать пластиковые отходы в топливо.
- Кроме того, сообщалось, что для того, чтобы спасти климат, Нью-Йорк переведет новые жилые комплексы с газа на электричество.