Начебто вийшла з доісторичних часів: рідкісну рибу-канібала вбив мікропластик

Загадкову рибу-канібала зможуть вивчити докладніше / Фото: Wikipedia
Риба-ланцетник зазвичай живе між поверхнею океану та глибиною 1820 м. Але тепер дослідники зможуть вивчити її докладніше.
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Тварина завдовжки приблизно 1 метр було знайдено мертвим на березі в Сан-Дієго (Каліфорнія, США), пише The Science Times.
Про довгоносих ланцетників, які виростають до 2 м завдовжки, відомо дуже мало. Це перший екземпляр, який зможе зберегти з 1996 року, та 17-й – з 1947 року.
Вивчивши вміст шлунка риби, вчені виявили, що вона з'їла велика кількість мікропластику.
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Ланцетник відомий своїми зяючими зубастими щелепами, величезними очима, вітрильним плавником та довгим слизьким тілом.
Тому він виглядає так, ніби він прийшов із доісторичних часів. Але риба-ланцет цікава іншим: це канібал, що харчується своїм виглядом, іншими рибами та безхребетними.
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Також цей вид риб є гермафродітом. Вони мають як жіночі, так і чоловічі репродуктивні органи, які одночасно виробляють яйцеклітини та сперматозоїди.
Вчені поки не впевнені, чи можуть ланцетні риби розмножуватися самі по собі або їм все ж таки потрібні партнери. Неясно також, мандрують вони поодинці або зграями.
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Нагадаємо, раніше вчені заявили, що хімікати можуть впливати на кількість народжених хлопчиків та дівчаток.