Будто вышла из доисторических времен: редкую рыбу-каннибала убил микропластик

Загадочную рыбу-каннибала смогут изучить подробнее / Фото: Wikipedia

Рыба-ланцетник обычно живет между поверхностью океана и глубиной 1820 м, но теперь исследователи смогут изучить ее подробнее.

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Животное длиной примерно в 1 метр было найдено мертвым на берегу в Сан-Диего (Калифорния, США), пишет The Science Times.

О длинноносых ланцетниках, которые вырастают до 2 м в длину, известно очень мало. Это первый экземпляр, который смогут сохранить с 1996 года, и 17-й – с 1947 года.

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Изучив содержимое желудка рыбы, ученые обнаружили, что она съела большое количество микропластика.

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Ланцетник известен своими зияющими зубастыми челюстями, огромными глазами, парусным плавником и длинным скользким телом.

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Поэтому он выглядит так, как будто он пришел из доисторических времен. Но рыба-ланцет интересна другим: это каннибал, питающийся своим видом, другими рыбами и беспозвоночными.

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Также этот вид рыб является гермафродитом. Они обладают как женскими, так и мужскими репродуктивными органами, которые одновременно производят яйцеклетки и сперматозоиды.

Ученые пока не уверены, могут ли ланцетные рыбы размножаться сами по себе или им все же нужны партнеры. Неясно также, путешествуют они в одиночку или стаями.

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Напомним, ранее ученые заявили, что химикаты могут влиять на количество рожденных мальчиков и девочек.