Ніби Києвом проїхався: марсохід показав жахливий стан своїх коліс

Марсохід Curiosity пошкодив свої колеса / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці січня Curiosity поділився знімком, на якому видно плачевний стан алюмінієвих коліс, що постраждали від постійної їзди кам'янистою поверхнею Марса.

На ньому видно множинні дірки та зламані ґрунтозачепи, тріщини та погнутий метал. За час перебування на Марсі ровер подолав уже понад 26 кілометрів, пише cnet.com.

Реклама

Стан коліс викликав занепокоєння в Мережі, але, на щастя, проблеми з колесами відомі давно, тому NASA вже вжило заходів щодо пом'якшення наслідків, щоб продовжити їхнє життя. Які саме – не повідомляється.

Що робить Curiosity на Марсі

Марсохід третього покоління, розроблений для дослідження кратера Гейла на Марсі у рамках місії NASA "Марсіанська наукова лабораторія", пише Wikipedia.

Реклама

Запуск Curiosity відбувся 26 листопада 2011 року, а 6 серпня 2012 року він приземлився всередині кратера Гейла на Марсі.

Очікуваний термін служби на Марсі становив лише один марсіанський рік (686 земних діб), але в результаті місія Curiosity була продовжена на невизначений термін.

Реклама

Читайте також: