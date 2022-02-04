Будто по Киеву проехался: марсоход показал ужасное состояние своих колес

Марсоход Curiosity повредил свои колеса / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце января Curiosity поделился снимком, на котором видно плачевное состояние алюминиевых колес, пострадавших от постоянной езды по каменистой поверхности Марса.

На нем видны множественные дыры и сломанные грунтозацепы, трещины и погнутый металл. За время нахождения на Марсе ровер преодолел уже более 26 километров, пишет cnet.com.

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Состояние колес вызвало беспокойство в Сети, но, к счастью, проблемы с колесами известны давно, поэтому NASA уже приняло меры по смягчению последствий, чтобы продлить их жизнь. Какие именно – не сообщается.

Что делает Curiosity на Марсе

Марсоход третьего поколения, разработанный для исследования кратера Гейла на Марсе в рамках миссии NASA "Марсианская научная лаборатория", пишет Wikipedia.

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Запуск Curiosity состоялся 26 ноября 2011 года, а 6 августа 2012 года он приземлился внутри кратера Гейла на Марсе.

Предполагаемый срок службы на Марсе составлял всего один марсианский год (686 земных суток), но в итоге миссия Curiosity была продлена на неопределенный срок.

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