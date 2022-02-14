Безос скоро отримає свій суперкорабель: як виглядає найдорожча та найбільша яхта у світі

Безос вже незабаром отримає свою суперяхту

Міська влада Роттердама в Нідерландах навіть частково демонтують старий міст Де Хеф, щоб нова суперяхта Y721 за 177 млрд доларів могла пройти під ним

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Місцеві жителі навіть пообіцяли закидати розкішну яхту тухлими яйцями, але демонтаж мосту. єдиний спосіб для неї залишити Нідерланди, пише newsylist.

Її довжина становитиме 127 м. Офіційно ні верф, ні сам мільярдер інформацію про будівництво яхти не прокоментували.

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Перші фотографії з'явилися у жовтні 2021 року у Instagram німецького фотографа Тома ван Ооссанена. На початку лютого 2022 року з'явилося відео із випробувань яхти.

Очікується, що Безос отримає яхту на початку 2022 року. Суперяхта побудована на зразок знаменитої Oceanco Black Pearl – однією з найбільших та екологічно чистих вітрильних яхт у світі.

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Човен був створений частинами на верфі Zwijnenburg, а потім зібраний на верфі Oceanco в Цвіндрехті. Додатково до неї буде збудовано судно підтримки – ще одна яхта з вертолітним майданчиком.

Остання супроводжуватиме головну яхту Безоса. Розбір історичного мосту в Нідерландах коштуватиме щонайменше 20 млн доларів.

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