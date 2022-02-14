Безос скоро получит свой суперкорабль: как выглядит самая дорогая и большая яхта в мире

Безос уже скоро получит свою суперяхту

Городские власти Роттердама в Нидерландах даже частично демонтируют старый мост Де Хеф, чтобы новая суперяхта Y721 за 177 млрд долларов могла пройти под ним.

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Местные жители даже пообещали закидать роскошную яхту тухлыми яйцами, но демонтаж моста — единственный способ для нее покинуть Нидерланды, пишет newsylist.

Ее длина составит 127 м. Официально ни верфь, ни сам миллиардер информацию о строительстве яхты не прокомментировали.

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Первые фотографии появились в октябре 2021 года в Instagram немецкого фотографа Тома ван Ооссанена. В начале февраля 2022 года появилось видео с испытаний яхты.

Ожидается, что Безос получит яхту в начале 2022 года. Суперяхта построена по образцу знаменитой Oceanco Black Pearl - одной из самых больших и экологически чистых парусных яхт в мире.

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Лодка была создана частями на верфи Zwijnenburg, а затем собрана на верфи Oceanco в Цвиндрехте. Дополнительно к ней будет построено судно поддержки – еще одна яхта с вертолетной площадкой.

Последняя будет сопровождать главную яхту Безоса. Разбор исторического моста в Нидерландах обойдется по меньшей мере в 20 млн долларов.

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