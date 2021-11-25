Apple планує випускати власні 5G модеми з 2023 року

Apple працюватиме з Тайванем для виробництва модемів
Apple налагоджує партнерство з TSMC, щоб замовити у компанії виробництво модемних чипів 5G. Раніше також з'ясувалося, що iPhone 14 Pro отримає новий порт та універсальну зарядку.
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Тепер виробник "яблучних" гаджетів сподівається зменшити свою залежність від Qualcomm, пише Nikkei Asia.
Планується, що тайванський титан чіпів почне виробляти модеми 5G для iPhone з 2023 року.
Apple планує використати технологію 4-нанометрового чіпа для виробництва свого першого власного модему 5G.
Компанія також працює над власним чіпом управління живленням спеціально для модему.
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В останній серії iPhone такі компоненти виробляла компанія Qualcomm зі США, але тепер Apple вирішив налагодити стосунки з тайванською компанією.
Дві американські компанії нарешті врегулювали тривалий судовий позов з стосовно ліцензійних відрахувань 2019 року.
Після цього Qualcomm підтвердила, що її частка замовлень на модеми для iPhone впаде приблизно до 20% у 2023 році.
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Інтеграція чіпа TSMC дасть американському техногіганту більше контролю за можливостями інтеграції обладнання, а також підвищить ефективність чіпів, вважають фахівці.
Розробка мобільних модемів є складним завданням, оскільки вони мають підтримувати всі старі протоколи зв'язку – від 2G, 3G та 4G до новітніх стандартів 5G.
Офіційно Apple і Taiwan Semiconductor Manufacturing Company відмовилися коментувати цю історію.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple призупинила продажі в Туреччині через фінансову кризу в цій країні.