Запуск SpaceX Starlink на фоне бескрайней Луны и пронзительного восхода Солнца – это надо видеть

Удивительный вид на Луну прямо перед запуском NASA ракеты Falcon 9 с 53-мя спутниками Starlink, а также взлет самой ракеты на восходе Солнца впечатляют

Запуск SpaceX Starlink на фоне бескрайней Луны и пронзительного восхода Солнца завораживает / Фото: SpaceX

SpaceX готовила свои наземные камеры слежения к запуску ракеты Falcon 9 ранним утром из Флориды, и ее операторы запечатлели захватывающий вид на почти полную луну. Через несколько минут Falcon 9 запустил в космос 53 спутника Starlink с площадки 39A Космического центра Кеннеди НАСА на мысе Канаверал.

Камера слежения запечатлела этот удивительный вид на Луну прямо перед запуском ракеты Falcon 9 / Фото: SpaceX

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То, что вы видите на своем экране, — это невероятный живой снимок, сделанный одной из наших камер слежения на мысе, — сказала руководитель производства SpaceX Джесси Андерсон во время прямой трансляции – Теперь это те же камеры, которые мы используем для отслеживания Falcon 9 во время запуска, и сегодня мы получаем дополнительный вид на Луну, который выглядит довольно невероятно на ваших экранах.

Андерсон сказал, что снимок был сделан с помощью инженера по запуску SpaceX по имени Джон. Когда SpaceX запустила миссию Starlink в 6:54 утра по восточному поясному времени (22:54 по Гринвичу), один фотограф компании запечатлел потрясающие виды Falcon 9 на фоне восходящего солнца.

Ракета SpaceX Falcon 9 пересекает восходящее солнце из Космического центра Кеннеди НАСА / Фото: SpaceX

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На одном фото Falcon 9 парит в космосе силуэтом, а утреннее солнце светится теплым желто-оранжевым светом. На втором снимке запечатлен момент, когда Falcon 9 пролетел перед солнцем, как его видел фотограф.

Ракета SpaceX Falcon 9 запускается на восходе солнца, чтобы доставить 53 интернет-спутника Starlink на орбиту / Фото: SpaceX

Следующим запуском ракеты SpaceX станет миссия компании Transporter 5, которая доставит клиентам множество небольших спутников. Этот полет запланирован не ранее 25 мая с космодрома на станции космических сил на мысе Канаверал.

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