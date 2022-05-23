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Запуск SpaceX Starlink на фоне бескрайней Луны и пронзительного восхода Солнца – это надо видеть

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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23 мая, 07:00
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Удивительный вид на Луну прямо перед запуском NASA ракеты Falcon 9 с 53-мя спутниками Starlink, а также взлет самой ракеты на восходе Солнца впечатляют
Запуск SpaceX Starlink на фоне бескрайней Луны и пронзительного восхода Солнца завораживает
Запуск SpaceX Starlink на фоне бескрайней Луны и пронзительного восхода Солнца завораживает / Фото: SpaceX

SpaceX готовила свои наземные камеры слежения к запуску ракеты Falcon 9 ранним утром из Флориды, и ее операторы запечатлели захватывающий вид на почти полную луну. Через несколько минут Falcon 9 запустил в космос 53 спутника Starlink с площадки 39A Космического центра Кеннеди НАСА на мысе Канаверал.

Камера слежения запечатлела этот удивительный вид на Луну прямо перед запуском ракеты Falcon 9
Камера слежения запечатлела этот удивительный вид на Луну прямо перед запуском ракеты Falcon 9 / Фото: SpaceX

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Также мы писали, что новое фото Солнца "взорвало" соцсети – на огненном светиле нашли ежиные иголки.

То, что вы видите на своем экране, — это невероятный живой снимок, сделанный одной из наших камер слежения на мысе, — сказала руководитель производства SpaceX Джесси Андерсон во время прямой трансляции – Теперь это те же камеры, которые мы используем для отслеживания Falcon 9 во время запуска, и сегодня мы получаем дополнительный вид на Луну, который выглядит довольно невероятно на ваших экранах.

Андерсон сказал, что снимок был сделан с помощью инженера по запуску SpaceX по имени Джон. Когда SpaceX запустила миссию Starlink в 6:54 утра по восточному поясному времени (22:54 по Гринвичу), один фотограф компании запечатлел потрясающие виды Falcon 9 на фоне восходящего солнца.

Ракета SpaceX Falcon 9 пересекает восходящее солнце из Космического центра Кеннеди НАСА
Ракета SpaceX Falcon 9 пересекает восходящее солнце из Космического центра Кеннеди НАСА / Фото: SpaceX

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На одном фото Falcon 9 парит в космосе силуэтом, а утреннее солнце светится теплым желто-оранжевым светом. На втором снимке запечатлен момент, когда Falcon 9 пролетел перед солнцем, как его видел фотограф.

Ракета SpaceX Falcon 9 запускается на восходе солнца, чтобы доставить 53 интернет-спутника Starlink на орбиту
Ракета SpaceX Falcon 9 запускается на восходе солнца, чтобы доставить 53 интернет-спутника Starlink на орбиту / Фото: SpaceX

Следующим запуском ракеты SpaceX станет миссия компании Transporter 5, которая доставит клиентам множество небольших спутников. Этот полет запланирован не ранее 25 мая с космодрома на станции космических сил на мысе Канаверал.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

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