Новое фото Солнца "взорвало" соцсети – на огненном светиле нашли ежиные иголки

Аппарат Solar Orbiter сделал детальные снимки Солнца, что на огненной звезде можно рассмотреть иглы, похожие на ежиные. При этом "фотограф" нагрелся до 500 °C

Фото Солнца «взорвало» соцсети – на огненном светиле нашли ежиные иголки / Фото: NASA

Солнце было "раскрыто" с беспрецедентной детализацией благодаря новым изображениям и данным, собранным аппаратом Solar Orbiter Европейского космического агентства (ЕКА). Аппарат сумел подобраться к звезде очень близко.

Также для тех, кто кто прозевал полное лунное затмение, – смотрите потрясающие снимки полной кровавой Луны. Возвращаясь к Солнцу, по словам ученых ЕКА, теплозащита корабля достигла палящих 932 по Фаренгейту (500 градусов по Цельсию).

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Солнечный физик доктор Дэвид Бергманс из Королевской обсерватории Бельгии сказал: "Изображения действительно захватывают дух". Доктор Бергманс является главным исследователем аппарата Solar Orbiter Extreme Ultraviolet Imager (EUI), который делает изображения с высоким разрешением короны, слоя Солнца.

Этот солнечный слой вызывает наибольшую активность космической погоды. И внимание исследователей привлекла одна особенность — солнечная структура, которую эксперты назвали "ежиком".

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Доктор Бергманс, главный исследователь Solar Orbiter,назвал фото Солнца захватывающими дух / Фото: NASA

Как следует из названия, эта функция представляет собой множество всплесков горячего и холодного газа, которые тянутся во всех направлениях, охватывая колоссальные 15 534 мили. Выглядит весьма впечатляюще. Помимо фото солнечного ежа, Solar Orbiter также изучает более тонкие явления, такие как влияние Солнца на гелиосферу.

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