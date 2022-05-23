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Запуск SpaceX Starlink на тлі безкрайнього Місяця та пронизливого сходу Сонця – це треба бачити

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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23 травня, 07:00
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Дивовижний вид на Місяць прямо перед запуском NASA ракети Falcon 9 з 53 супутниками Starlink, а також зліт самої ракети на сході Сонця вражають
Запуск SpaceX Starlink на тлі безкрайнього Місяця та пронизливого сходу Сонця заворожує
Запуск SpaceX Starlink на тлі безкрайнього Місяця та пронизливого сходу Сонця заворожує / Фото: SpaceX

SpaceX готувала свої наземні камери стеження до запуску ракети Falcon 9 рано-вранці з Флориди, і її оператори відобразили захоплюючий вигляд на майже повний місяць. Через кілька хвилин Falcon 9 запустив у космос 53 супутники Starlink із майданчика 39A Космічного центру Кеннеді НАСА на мисі Канаверал.

Камера стеження відобразила цей дивовижний вид на Місяць прямо перед запуском ракети Falcon 9
Камера стеження відобразила цей дивовижний вид на Місяць прямо перед запуском ракети Falcon 9 / Фото: SpaceX

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Також ми писали, що нове фото Сонця "підірвало" соцмережі – на вогненному світилі знайшли їжачі голки.

Те, що ви бачите на своєму екрані, – це неймовірний живий знімок, зроблений однією з наших камер стеження на мисі, – сказала керівник виробництва SpaceX Джессі Андерсон під час прямої трансляції – Тепер це ті ж камери, які ми використовуємо для відстеження Falcon 9 час запуску, і сьогодні ми отримуємо додатковий вид на Місяць, що виглядає досить неймовірно на ваших екранах.

Андерсон сказав, що знімок був зроблений за допомогою інженера із запуску SpaceX на ім'я Джон. Коли SpaceX запустила місію Starlink о 6:54 ранку за східним поясним часом (22:54 за Грінвічем), один фотограф компанії зафіксував приголомшливі види Falcon 9 на тлі вранішнього сонця.

Ракета SpaceX Falcon 9 перетинає сонце, що сходить з Космічного центру Кеннеді НАСА
Ракета SpaceX Falcon 9 перетинає сонце, що сходить з Космічного центру Кеннеді НАСА / Фото: SpaceX

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На одному фото Falcon 9 ширяє в космосі силуетом, а ранкове сонце світиться теплим жовто-жовтогарячим світлом. На другому знімку знято момент, коли Falcon 9 пролетів перед Сонцем, як його бачив фотограф.

Ракета SpaceX Falcon 9 запускається на сході сонця, щоб доставити 53 інтернет-супутники Starlink на орбіту
Ракета SpaceX Falcon 9 запускається на сході сонця, щоб доставити 53 інтернет-супутники Starlink на орбіту / Фото: SpaceX

Наступним запуском ракети SpaceX стане місія компанії Transporter 5 доставить клієнтам безліч невеликих супутників. Цей політ запланований не раніше, ніж 25 травня з космодрому на станції космічних сил на мисі Канаверал.

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Також ми писали, про що думають розробники секретної зброї у Пентагоні.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

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