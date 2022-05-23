Запуск SpaceX Starlink на тлі безкрайнього Місяця та пронизливого сходу Сонця – це треба бачити

SpaceX готувала свої наземні камери стеження до запуску ракети Falcon 9 рано-вранці з Флориди, і її оператори відобразили захоплюючий вигляд на майже повний місяць. Через кілька хвилин Falcon 9 запустив у космос 53 супутники Starlink із майданчика 39A Космічного центру Кеннеді НАСА на мисі Канаверал.
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Те, що ви бачите на своєму екрані, – це неймовірний живий знімок, зроблений однією з наших камер стеження на мисі, – сказала керівник виробництва SpaceX Джессі Андерсон під час прямої трансляції – Тепер це ті ж камери, які ми використовуємо для відстеження Falcon 9 час запуску, і сьогодні ми отримуємо додатковий вид на Місяць, що виглядає досить неймовірно на ваших екранах.
Андерсон сказав, що знімок був зроблений за допомогою інженера із запуску SpaceX на ім'я Джон. Коли SpaceX запустила місію Starlink о 6:54 ранку за східним поясним часом (22:54 за Грінвічем), один фотограф компанії зафіксував приголомшливі види Falcon 9 на тлі вранішнього сонця.
На одному фото Falcon 9 ширяє в космосі силуетом, а ранкове сонце світиться теплим жовто-жовтогарячим світлом. На другому знімку знято момент, коли Falcon 9 пролетів перед Сонцем, як його бачив фотограф.
Наступним запуском ракети SpaceX стане місія компанії Transporter 5 доставить клієнтам безліч невеликих супутників. Цей політ запланований не раніше, ніж 25 травня з космодрому на станції космічних сил на мисі Канаверал.
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