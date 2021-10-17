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Так она не красная планета! Марсоход сделал невероятную панораму поверхности Марса

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
17 октября, 17:11
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NASA опубликовало потрясающий панорамный вид поверхности Марса, состоящий из снимков, сделанных марсоходом Perseverance
Марсоход сделал панорамное фото поверхности "Красной планеты"
Марсоход сделал панорамное фото поверхности "Красной планеты"

На снимке запечатлен район Южного Сеита кратера Езеро, где марсоход Perseverance в настоящее время исследует и ищет признаки древней жизни.

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Этот регион представляет особый интерес, потому что он содержит одни из самых старых скал в Езеро.

Полное изображение представляет собой мозаику, объединенную из 84 отдельных изображений, сделанных с помощью инструмента марсохода Mastcam-Z.

Так выглядит снимок в полном размере (фото в высоком разрешении):

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Эти снимки были сделаны 12 сентября после того, как Perseverance завершила свою самую длинную на сегодняшний день поездку, пройдя 175 метров, пишет digitaltrends.com.

Ранее мы писали, что NASA успешно запустило первый в истории зонд по изучению троянских астероидов. Сегодня стартовала 12-летняя миссия нового астероидного зонда NASA, получившего имя "Люси". Зонд отправится изучать скопления астероидов вокруг Юпитера, известных как троянские.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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