Наносит до 6 ударов в минуту: что известно о гаубице "Богдана", которая помогла освободить Змеиный (фото, видео)

Впервые о САУ украинцы услышали в 2018 году

САУ "Богдана" была разработана под калибр 155 мм. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты не выдержали огня Вооруженных сил Украины и сбежали с острова Змеиный в Черном море. В частности, наши воины наносили удар по захватчикам из самоходной гаубицы "Богдана".

Сайт "Сегодня" рассказал, что это за оружие.

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Украинская гаубица

Как отмечается, 2С22 "Богдана" – это украинская колесная самоходная гаубица со стволом калибра 155 мм. Она стала первой украинской САУ, разработанной под "натовский" калибр 155 мм. Впервые публичное упоминание о САУ "Богдана" появилось 14 июля 2018 года.

Самоходная артиллерийская установка построена на шасси КрАЗ-63221 со спаренной бронированной кабиной для размещения обслуживания боевой машины, а также имеет автоматизированную систему наведения на контроллерах Siemens SIPLUS и SIMATIC HM и систему автоматической подачи боеприпасов на 6 снарядов.

Интересно, что управление заряжанием, наводкой и стрельбами может производиться как из кабины установки, так и снаружи – в задней части САУ установлен второй пункт управления.

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Украинская САУ "Богдана" стреляет по острову Змеиный. Фото – Сергей Пашинский.

В то же время шасси оборудовано централизованной системой подкачки шин, что обеспечивает высокую проходимость по грунтам с низкой несущей способностью, лебедкой, системой RunFlat, светомаскирующим устройством, фильтровентиляционной установкой и т.д.

На шасси установлена спаренная бронированная четырехдверная кабина с двумя рядами сидений, рассчитанная на экипаж из 5 человек. В частности, она оборудована системами отопления, кондиционирования, вентиляции и обдува теплым воздухом ветрового стекла, электрообогревом ветровых и дверных стекол. Как отмечается, в ней предусмотрены места для размещениядополнительного оборудования: приборов наблюдения и ночного видения, приборов радиационной и химической разведки и контроля, радиостанции, предметов индивидуальной защиты, перевозимого боекомплекта (по количеству мест в кабине) и личных вещей экипажа.

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Характеристики 2С22 "Богдана":

шасси – КрАЗ-63221;

вес – 28 т;

экипаж – 5 человек;

скорость движения по трассе – 80 км/ч, по пересеченной местности – 30 км/ч;

запас хода по трассе – 800 км, по пересеченной местности – 300 км;

калибр ствола – 155 мм;

автомат заряжания – на 6 снарядов;

скорострельность – 4-6 выстрелов в минуту;

боезапас – контейнеры на 20 снарядов;

минимальная дальность огня – 780 м;

максимальная дальность огня: осколочно-фугасный снаряд – 40-42 км, активно-реактивный снаряд – 50 км.

"Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", сыгравшей важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения", – написал на своей странице в Facebook Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Также журналист Роман Бочкала выложил видео, как "Богдана" отработала по острову Змеиный.

Ранее сайт "Сегодня" написал, что оккупанты пытаются свой провал на острове Змеиный "продать" россиянам как победу. Они заявили, что отступление было не бегством, а "шагом доброй воли". Также украинцы высмеяли жалкие оправдания России по Змеиному – мы нашли лучшие мемы.