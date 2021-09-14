На первых реальных фото IPhone 13 заметили главное отличие от iPhone 12

В Сеть утекли якобы реальные фото нового iPhone. Главное отличие от предыдущей модели пользователи заметили на передней стороне модели

В Сети публикуют якобы первые реальные фото iPhone 13

До презентации нового IPhone 13 остается еще несколько часов, а в Сеть продолжают утекать подробности о внешнем виде новинки. На этот раз внимание фанатов привлекли якобы реальные фото смартфона

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Изучив новинку, издание mydrivers.com отметило главное отличие IPhone 13 от его предшественника, 12-й модели.

Так, благодаря уменьшению ширины челки, процент заряда батареи теперь нормально отображается на правой стороне экрана и нет необходимости тянуть вниз панель уведомлений, чтобы посмотреть его.

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Вторая особенность – встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Впрочем, источник скептически относится к "утечке" и предлагает дождаться официальной презентации.

Каким будет iPhone 13

Серия iPhone 13 будет иметь линейку из четырех устройств: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

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Версии Pro и Pro Max получат дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Alway-on display. Также в версии Pro ждут появления технологии ProMotion.

Смартфоны будут иметь уменьшенную "челку" и будут оснащаться однокристальным чипом Apple A15 Bionic. Он не будет отличаться от предыдущего, но должен быть немного резвее.

Также Apple решила пока отказаться от скандальной системы сканирования фото. После критики в компании взяли дополнительное время, чтобы собрать информацию и внести улучшения.

Как может выглядеть iPhone 13