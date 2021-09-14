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Где и во сколько смотреть презентацию Apple

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
14 сентября, 10:44
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Во вторник, 14 сентября, состоится презентация новых продуктов Apple. Ожидается, что сегодня представят iPhone 13 и Apple Watch Series 7. Трансляцию презентации можно будет смотреть в интернете
Apple сегодня представит новый iPhone
Apple сегодня представит новый iPhone / Фото: REUTERS

Трансляция презентации начнется в 20:00 по киевскому времени. Интересно, что она пройдет не в прямом эфире, зрителям покажут запись мероприятия. Причина – ковидные ограничения.

Где смотреть презентацию новинок Apple:

  • На официальном сайте Apple
  • В приложении TV
  • На приставке Apple TV
  • В Youtube
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Что покажут

Источники утверждают, что сегодня нам покажут только iPhone 13 и Apple Watch Series 7. Презентация MacBook Pro и iPad пройдет немного позже, возможно, так же в сентябре.

Каким будет iPhone 13

iPhone 13 будет представлен 14 сентября
iPhone 13 будет представлен 14 сентября

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Ожидается, что Apple предложит традиционную линейку из четырех устройств: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Версии Pro и Pro Max получат дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Alway-on display. Также в версии Pro ждут появления технологии ProMotion.

Смартфоны будут иметь уменьшенную "челку" и будут оснащаться однокристальным чипом Apple A15 Bionic. Он не будет отличаться от предыдущего, но должен быть немного резвее.

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Также Apple решила пока отказаться от скандальной системы сканирования фото. После критики в компании пока решили отказаться от системы CSAM и взяли дополнительное время, чтобы собрать информацию и внести улучшения.

Так может выглядеть iPhone 13
Так может выглядеть iPhone 13

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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