На Марсе наступила весна: NASA показало, как на Красной планете тает снег

NASA показало новые фото поверхности северного полушария Марса, где наступила весна и начал таять снег на песчаных дюнах.
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Зимой темные песчаные дюны покрыты слоем белого сезонного льда. На свежих снимках видно, как солнечная сторона дюн начинает оттаивать.
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"Яркие пятна инея отчетливо видны и состоят из льда, воды и углекислого газа. Темные полосы песка стекают по склону дюны, который иногда покрывает иней.
Эти потоки вызваны быстрым превращением инея из льда в газ, когда весной солнце нагревает дюну", – написал член команды HiRISE.
Ранее мы писали, что Марсоход снял облака из льда и углекислого газа на Красной планете. Марсоход Curiosity сделал снимки облаков, дрейфующих над его местом исследования на горе Шарп с целью измерения их скорости.