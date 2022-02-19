Марсохід зняв хмари з льоду та вуглекислого газу на Червоній планеті

Це було непросто, оскільки камери Curiosity не були призначені для спостереження за небом. Вони краще справляються зі зйомкою марсіанських скель та особливостей ландшафту.
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Марсіанські хмари дуже слабкі в атмосфері, тому для їх спостереження потрібні спеціальні методи візуалізації, пише Space.
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Хмари та їх тіні на поверхні були зафіксовані у двох восьмикадрових відеороликах, знятих 12 грудня 2021 протягом марсіанського дня.
Ці хмари були дуже високі майже на висоті 80 кілометрів над поверхнею. На такій висоті дуже холодно, що говорить про те, що ці хмари складаються з льоду та вуглекислого газу.
Типова швидкість вітру біля поверхні Марса становить приблизно від 4,5 до 22 миль на годину (від 7 до 35 км/год), що може бути досить швидким, щоб забезпечити енергію вітру на Червоній планеті.
Раніше ми писали:
- Астронавти, яких відправлять на Червону планету і одразу назад, вже не зможуть повернутися на Марс через отримані дози радіації.
- Також ми розповідали, чому Ілон Маск хоче колонізувати Марс і що йому заважає відправити туди людей зараз.
- Марс у віддаленому майбутньому людство зможе навіть терраформувати якщо створить величезний магнітний щит від Сонця.