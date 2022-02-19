Марсохід зняв хмари з льоду та вуглекислого газу на Червоній планеті

Марсохід Curiosity зробив знімки хмар, що дрейфують над його місцем дослідження на горі Шарп з метою вимірювання їх швидкості

На Марсі зняли хмари, що рухаються

Це було непросто, оскільки камери Curiosity не були призначені для спостереження за небом. Вони краще справляються зі зйомкою марсіанських скель та особливостей ландшафту.

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Марсіанські хмари дуже слабкі в атмосфері, тому для їх спостереження потрібні спеціальні методи візуалізації, пише Space.

Хмари та їх тіні на поверхні були зафіксовані у двох восьмикадрових відеороликах, знятих 12 грудня 2021 протягом марсіанського дня.

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Ці хмари були дуже високі майже на висоті 80 кілометрів над поверхнею. На такій висоті дуже холодно, що говорить про те, що ці хмари складаються з льоду та вуглекислого газу.

Типова швидкість вітру біля поверхні Марса становить приблизно від 4,5 до 22 миль на годину (від 7 до 35 км/год), що може бути досить швидким, щоб забезпечити енергію вітру на Червоній планеті.

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