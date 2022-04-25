Кошмар закончился: первые космические туристы сумели покинуть МКС

Экипаж из четырех гражданских провел на орбите шесть лишних дней

Космические туристы наконец-то покинули МКС / Фото: NASA

Космические туристы наконец-то смогли покинуть Международную космическую станцию. Капсула Crew Dragon отстыковалась от орбитальной лаборатории сегодня 4 часов утра по киевскому времени.

Ожидается, что экипаж приземлится у побережья Флориды около 20 часов по Киеву, сообщает space.com.

Реклама

"Еще раз спасибо за всю поддержку в этом удивительном приключении, которое у нас было. Даже дольше и интереснее, чем мы думали. Мы очень ценим ваш профессионализм", – сообщил командир миссии Ax-1 Майкл Лопес-Алегрия.

Команда "гражданских космонавтов" отправилась на МКС 8 апреля и должна была вернуться на Землю 19 апреля, однако возвращение неоднократно откладывалось из-за плохой погоды.

А еще им пришлось понервничать из-за космического мусора, который едва не столкнулся с МКС. Экипажу пришлось маневрировать, чтобы избежать обломков российского спутника.