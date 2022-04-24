Космические туристы оказались в опасности из-за России

Россия, наплевав на всех, испытала космическое оружие, образовав на орбите облако обломков

МКС пришлось снова уворачиваться от космического мусора / Фото: Коллаж: Сегодня

Мало того, что экипаж космических туристов застрял на МКС, так еще они оказались в опасности из-за космического мусора, который образовался в результате испытаний спутникового оружия Россией в прошлом году.

Экипажу МКС пришлось выполнить несколько маневров, чтобы увернуться от обломков старого советского спутника. После такого туристі дважды подумают, прежде чем снова отправляться в космос.

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"Сегодня днем ​​астронавтам МКС сообщили, что на утро субботы запланирован маневр повторного разгона, чтобы: а) улучшить планирование траектории б) избежать возможного близкого столкновения с обломком российского противоспутникового аппарата", – сообщил репортер космических новостей CBS Уильям Харвуд.

Накануне США призвало другие страны прекратить испытания космического оружия, чтобы избежать нового образования космического мусора на орбите, столкновение с которым может вызвать настоящую катастрофу

На данный момент вокруг Земли кружит тысячи различных обломков – от старых гаек до отработанных ступеней ракет. И они не просто парят в невесомости – их скорость достигает 10 км в секунду! Так, в июне 2021 года один из обломков пробил дыру в роботизированной руке МКС.