Ребрендинг Facebook: Цукерберг рассказал, изменят ли название других приложений

Компания Facebook не будет менять названия своих приложений в связи с переименованием.
Об этом сообщает ТАСС.
Название приложений не будет меняться
Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что несмотря на переименование корпорации Facebook в Meta, не будет менять названия принадлежащих ей приложений — Instagram, WhatsApp и других.
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Переименование компании
Американская корпорация объявила о ребрендинге в рамках вступительной презентации на конференции Facebook Connect 2021, которая состоялась в четверг, 28 октября.
Meta продолжит работать с сервисами Instagram и Facebook, однако параллельно с ними будет развивать "метавселеную". Цель "метавселенной" заключается в объединении людей новыми способами в виртуальном мире, предоставив им возможность общаться в виде аватаров.
Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания хочет ассоциироваться с "метавселенной", а не только с социальной сетью Facebook.
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