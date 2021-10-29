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Совершенствовался каждый год: как менялся дизайн Facebook за все время существования соцсети(фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
29 октября, 01:03
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Изначально соцсеть напоминала хранилище отключенных учетных записей
Соцсеть неоднократно меняла свой дизайн/Коллаж: Сегодня
Соцсеть неоднократно меняла свой дизайн/Коллаж: Сегодня

Компания Facebook, сменившая свое название на Meta, в течение времени своего существования креативно подходила к дизайну соцсети. Новые логотипы и функции совершенствовались чуть ли не каждый год. Как менялся дизайн самой популярной социальной сети в мире — читайте далее.

2004 год

Изначально соцсеть не назвалась Facebook. Ее первоначальное название — The Facebook. Дизайн был максимально прост.

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2005 год

До того момента, пока в Facebook не появилась новостная лента, соцсеть была похожа на хранилище отключенных профилей. В 2005 году Facebook решила отказаться от названия The Facebook. Компания за 200 тысяч долларов купила домен Facebook.com.

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2006 год

На страницах пользователей информация стала более упорядоченной. Кроме того, появилась лента новостей, которая на сегодня есть у каждой соцсети. К тому же, была создана "мини-лента" для личной страницы, в которой отображались действия друзей.

2009 год

В соцсети произошли внешние изменения, а также появилась лента новостей в реальном времени. Кроме этого, Facebook представила свой алгоритм определения порядка отображения обновлений статуса.

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2010 год

В этом году соцсеть вывела сообщения на верхнюю панель навигации и добавила ряд с изображениями, на которых обозначили юзера, под именем и основной информацией профиля.

2011 год

Появилось отдельное приложение для сообщений — Messenger. Он и сейчас работает в версии Facebook для компьютеров и телефонов.

2012 год

В этом году соцсеть ввела в ленту новостей возможность создавать спонсируемые посты.

2018 год

После всех редизайнов длительный период соцсеть не меняла дизайн. Однако в 2019-м Facebook снова обновили.

2021 год

В соцсети много функций, увеличены значки, а также есть черная тема.

Ребрендинг Facebook

Американская компания Facebook объявила об изменении своего названия на Meta.

Meta продолжит работать с сервисами Instagram и Facebook, однако параллельно с ними будет развивать "метавселенную". Цель "метавселенной" заключается в объединении людей новыми способами в виртуальном мире, предоставив им возможность общаться в виде аватаров.

Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания хочет ассоциироваться с "метавселенной", а не только с социальной сетью Facebook.

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Владимир Козырь
Владимир Козырь Редактор раздела Украина

В журналистике с 2017 года. Работал в интернет-изданиях и на телевидении. Родился в городе Ровно. Окончил Волынский национальный университет имени Леси Украинки по специальности «издательское дело и редактирование». Сейчас изучаю рекламу и связи с общественностью в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. Интересы: фото и кино.

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