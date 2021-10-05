Брюсу Уиллису приготовиться! Возле Земли нашли астероид стоимостью 11 триллионов долларов

Один из двух астероидов, пролетающих рядом с Землей, может содержать драгоценные металлы на сумму примерно 11,65 триллиона долларов. Такие результаты показали новые исследования космических тел

Астероид может обогатить нашу планету / Фото: Pixabay

Авторы исследования предполагают, что астероид содержит больше железа, никеля и кобальта, чем все глобальные запасы металлов на Земле!

Помните, как в фильме "Армагеддон" на астероид высаживали группу нефтяников во главе с Брюсом Уиллисом? Вскоре это может стать реальностью.

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Кадр с фильма "Армагеддон"

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Богатый металлами астероид называется 1986 DA, он был проанализирован вместе с другим астероидом, названным 2016 ED85, в новом исследовании, опубликованном в The Planetary Science Journal, пишет interestingengineering.com.

"Наш анализ показывает, что поверхности обоих околоземных астероидов состоят на 85% из металлов, таких как железо и никель, и на 15% силикатного материала, представленного горным породами", – рассказал автор исследования.

В документе утверждается, что два космических объекта могут быть "возможными целями для добычи полезных ископаемых на астероидах в будущем".