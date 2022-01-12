YouTube назвали одним из основных каналов дезинформации во всем мире

YouTube заверил, что борется с фейками как может / Фото: Pixabay

YouTube является одним из основных каналов онлайн-дезинформации во всем мире, подчеркивают авторы заявления.

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Они призвали платформу убедиться, что ее алгоритм рекомендаций не распространяет активно дезинформацию среди пользователей, пишет techxplore.

Видео с ложной информацией появились на платформе и не были удалены админами, особенно в неанглоязычных странах, говорится в открытом письме главе YouTube Сьюзан Войжитски.

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Представитель YouTube Елена Эрнандес выступила в защиту платформы, заявив, что на протяжении многих лет компания вкладывала значительные средства в уменьшение количества дезинформации.

Эрнандес подчеркнула, что на этом пути платформа добилась серьезного успеха, блокируя ложный контент.

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Напомним, ранее мы писали о том, что умная колонка от Amazon предложила 10-летней девочке убить себя электричеством.

Также сообщалось, что в конце 2021 года сооснователь YouTube в знак протеста "переписал" первое видео на платформе.