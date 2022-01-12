YouTube назвали одним із основних каналів дезінформації у всьому світі

YouTube запевнив, що бореться з фейками як може / Фото: Pixabay

YouTube є одним із основних каналів онлайн-дезінформації у всьому світі, наголошують автори заяви.

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Вони закликали платформу переконатися, що її алгоритм рекомендацій не розповсюджує активно дезінформацію серед користувачів, пише techxplore.

Відео з неправдивою інформацією з'явилися на платформі та не були видалені адмінами, особливо в неангломовних країнах, йдеться у відкритому листі до глави YouTube Сьюзан Войжитскі.

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Представник YouTube Олена Ернандес виступила на захист платформи, заявивши, що протягом багатьох років компанія вкладала значні кошти у зменшення кількості дезінформації.

Ернандес підкреслила, що на цьому шляху платформа досягла серйозного успіху, блокуючи помилковий контент.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розумна колонка від Amazon запропонувала 10-річній дівчинці вбити себе електрикою.

Також повідомлялося, що наприкінці 2021 року співзасновник YouTube на знак протесту "переписав" перше відео на платформі.