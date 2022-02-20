Яйца из водорослей улучшают умственные способности: как это возможно

Вместо яиц можно будет пить специальный коктейль / Фото: Pixabay

Fiction Foods объявила про коммерческий запуск своего первого продукта, альтернативного яйцам, в третьем квартале 2022 года.

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Это не поддельное яйцо, а новый продукт эвглена с высококачественным белком животного происхождения без самого животного происхождения, пояснили разработчики, пишет vegconomist.

Флагманский пищевой продукт "Performance Scramble" – богатая питательными веществами жидкая альтернатива яйцам, предназначенная для повышения умственной и физической работоспособности.

Компания утверждает, что их продукт содержит на 15% больше белка животного качества, чем куриное яйцо, больше омега-3, чем лосось.

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Кроме того, в нем больше цинка, чем в устрицах, больше пробиотиков, чем в йогурте, и больше антиоксидантов, чем в чернике, заверили создатели.

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