Яйця з водоростей покращують розумові здібності: як це можливо

Замість яєць можна буде пити спеціальний коктейль / Фото: Pixabay
Fiction Foods оголосила про комерційний запуск свого першого продукту, альтернативного яйцям у третьому кварталі 2022 року.
Читайте також: Екран на будь-який смак: з'явився телевізор, який можна лизати
Це не підроблене яйце, а новий продукт евглену з високоякісним білком тваринного походження без самої тварини, пояснили розробники, пише vegconomist.
Флагманський харчовий продукт "Performance Scramble" – багата на поживні речовини рідка альтернатива яйцям, призначена для підвищення розумової та фізичної працездатності.
Компанія стверджує, що їх продукт містить 15% більше білка тваринної якості, ніж куряче яйце, більше омега-3, ніж лосось.
Крім того, в ньому більше цинку, ніж в устрицях, більше пробіотиків, ніж у йогурті, і більше антиоксидантів, ніж у чорниці, запевнили автори.
Раніше ми писали:
- Вчені помітили вперше, що шимпанзе ловлять комах і наносять їх на свої рани, а також на рани своїх родичів, намагаючись їх вилікувати.
- Для того, щоб вижити дорогою на Марс, астронавти навчаться сплячці у ведмедів. Інженери розробляють для цього спеціальні капсули.
- Крім того, вчені вивчили мову бегемотів і розкрили, чому вони кидаються гноєм.
- Жаба змогла відростити втрачену ногу. Після лікування коктейлем ліків, тепер вчені сподіваються застосувати ту саму технологію до людей.