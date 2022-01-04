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Теннисный корт в космосе: телескоп Уэбба разворачивает солнцезащитный экран

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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4 января, 13:15
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Инженеры NASA закончили удаленно натягивать первые три слоя солнцезащитного экрана самого мощного в мире телескопа имени Джеймса Уэбба
Инженеры почти развернули солнцезащитный экран Уэбба
Инженеры почти развернули солнцезащитный экран Уэбба / Фото: NASA

У телескопа, который запустили в космос 25 декабря 2021 года, всего пять слоев солнцезащитного экрана в виде воздушного змея. Оставшиеся два будут натягивать 4 января.

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Это одна из самых рискованных операций в процессе развертывания всех деталей телескопа, ведь без защиты от солнечных лучей аппарат работать не сможет, пишет NASA.

Фото NASA

Козырек составляет 14 метров в поперечнике и 21 метр в длину. Упомянутые первые три слоя – самые близкие к Солнцу. В целом процесс натяжения занял чуть более 5,5 часов.

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После полного раскрытия солнцезащитный экран обеспечит телескопу возможность снимать первые галактики во Вселенной.

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Процесс натягивания не был полностью гладким: диспетчеры, контролирующие процесс на расстоянии, перезагрузили солнечную панель Уэбба, чтобы открыть 107 фиксирующих экран штифтов.

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Развертывание экрана завершат 4 января

Они также скорректировали направление телескопа ради ограничения попадания света на двигатели.

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Полное развертывание телескопа завершится с раскрытием второго крыла главного зеркала. Предварительно это произойдет 7 января.

Контекст.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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