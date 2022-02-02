Спасти планету: ученые призвали все человечество отказаться от мяса

Людей призывают стать веганами ради спасения Земли / Фото: Pixabay
Как мы уже писали, на Земле началось шестое массовое вымирание. Но поэтапный отказ от производства мяса может существенно замедлить глобальное потепление и спасти планету.
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Результат мы увидит уже в течение следующих 20-50 лет, что является критическим окном для предотвращения климатической катастрофы, пишет SciTechDaily.
Сегодня на животноводство приходится около 16% ежегодных выбросов парниковых газов, что звучит как не самая большая цифра.
Однако около трети всего углекислого газа, который попал в атмосферу с момента зарождения животноводства, является результатом расчистки земель для выпаса скота и выращивания кормов.
Коровы и другие виды крупного рогатого скота, такие как буйволы, дают около 80% негативного эффекта от животноводства.
15-летний поэтапный отказ от мяса устранит около трети всех выбросов метана в мире и две трети всех выбросов закиси азота, что позволит атмосфере достичь нового равновесия.
Существующие сельскохозяйственные культуры могли бы заменить калории, белки и жиры животных, уверены авторы исследования.
Ранее мы писали:
- Климатическая катастрофа близко: ледники Гренландии разъедает изнутри, что может поднять уровень мирового океана более чем на 7 метров.
- Ученые выяснили, что мировой океан рекордно потеплел и поглощает меньше углекислого газа.
- Пока Украину охватывали морозы, на севере Гренландии наблюдалась аномально высокая температура воздуха.
- ООН и другие международные организации призвали запретить системы, которые могут охладить поверхность Земли.