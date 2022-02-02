Врятувати планету: вчені закликали все людство відмовитись від м'яса

Людей закликають стати веганами заради порятунку Землі / Фото: Pixabay

Як ми вже писали, на землі почалося шосте масове вимирання. Але поетапна відмова від виробництва м'яса може суттєво уповільнити глобальне потепління та врятувати планету.

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Результат ми побачимо вже протягом наступних 20-50 років, що є критичним вікном для запобігання кліматичній катастрофі, пише SciTechDaily.

Сьогодні на тваринництво доводиться близько 16% щорічних викидів парникових газів, що звучить як не найбільша цифра.

Фото Pixabay

Проте близько третини всього вуглекислого газу, який потрапив в атмосферу з моменту зародження тваринництва, є результатом розчищення земель для випасання худоби та вирощування кормів.

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Корови та інші види великої рогатої худоби, такі як буйволи, дають близько 80% негативного ефекту тваринництва.

15-річна поетапна відмова від м'яса усуне близько третини всіх викидів метану у світі та дві третини всіх викидів закису азоту, що дозволить атмосфері досягти нової рівноваги.

Існуючі сільськогосподарські культури могли б замінити калорії, білки та жири тварин, упевнені автори дослідження.

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