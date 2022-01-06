Смотрите наверх: российский спутник рухнул из космоса на Землю

Российский разгонный блок уже в Тихом океане

Разгонный блок с макетом спутника спутника вошел в атмосферу 5 января примерно в 23:08 по Киеву и упал в воду.

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Точные координаты падения аппарата неизвестны, но обломки упали в малонаселенном регионе, заверил американский астроном Джонатан МакДауэлл.

Аппарат вошел в атмосферу в районе примерно в 1590 километрах юго-восточнее от острова Питкерн.

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Этот разгонный блок, напомним, не смог вывести макет спутника на орбиту. В полете блок неожиданно и не по плану включил двигатели, что развернуло его на 540 градусов.

С тех пор блок дрейфовал в небе на высоте около 200 км. Масса "Персея" на момент запуска – около 20 тонн с топливом, масса самой конструкции – 3-4 тонны.

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Исходя из характеристик, событий фильма "Не смотрите наверх", где комета уничтожила Землю, опасаться не стоило.

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Максимум, обломки могли повредить чью-то крышу. Но могли и убить кого-то, если свалятся на живое существо.

Контекст.