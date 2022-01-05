Раскрой Вселенную: телескоп Уэбба развернул золотой экран в космосе

Телескоп Уэбба завершил самый рискованный процесс в космосе / Фото: NASA

Это самый сложный момент развертывания деталей самого мощного в мире телескопа, который запустили в космос 25 декабря 2021 года.

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Пять слоев в виде воздушного змея размером с теннисный корт защитят телескоп от солнечных лучей и позволят увидеть прошлое нашей Вселенной, сообщили астрономы в Twitter NASA.

Инженеры также подобрали своеобразный тег-флешмоб к своему сообщению – #UnfoldTheUniverse, или "раскрой Вселенную".

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Процесс развертывания не прошел идеально, однако после завершения натяжения 75% из 344 ошибок были устранены. Остальные 25% находятся в процессе отладки.

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Солнцезащитный экран составляет 14 метров в поперечнике и 21 метр в длину. Процесс натяжения первых трех слоев занял чуть более 5,5 часов, еще два натягивали, начиная с 4 января.

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Инженеры также скорректировали направление телескопа ради ограничения попадания света на двигатели. Полное развертывание деталей телескопа завершится 7 января.

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Контекст.