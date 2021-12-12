Дочь первого американца в космосе слетала на орбиту

Космические туристы слетали на орбиту / Фото: Reuters

Экипаж включал двух почетных гостей – телеведущего и звезду НФЛ Майкла Стрейхена и Лору Шепард Черчли,старшую дочь Алана Шепарда – первого американца, полетевшего в космос.

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Космический корабль New Shepard был запущен в 18:00 по Киеву с площадки Blue Origin в Западном Техасе, пишет CNBC.

Шестеро туристов слетали в космос на ракете / Фото: Reuters

Помимо почетных гостей, четыре космических туриста оплатили полет: бизнесмен и филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, венчурный капиталист Лейн Бесс и его сын Кэмерон Бесс.

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Blue Origin отправила в космос уже 14 человек в этом году / Фото: Reuters

Это был шестой полет Blue Origin в 2021 году, всего в этом году компания отправила в космос 14 человек.

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Достигнув высоты более 100 километров, капсула с пассажирами благополучно вернулась на Землю, совершив мягкую посадку с помощью парашютной системы вблизи места запуска.

Четверо из шести туристов заплатили за полет, двое были почетными гостями / Фото: Reuters

Весь полет длился около 11 минут, а экипаж пробыл в невесомости около трех минут.

В ходе миссии, получившей название NS-19, впервые на борту суборбитального корабля New Shepard находились сразу шесть пассажиров.

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Напомним, ранее мы писали, что на МКС впервые отправится темнокожая женщина.