Донька першого американця у космосі злітала на орбіту

Космічні туристи злітали на орбіту / Фото: Reuters

Екіпаж включав двох почесних гостей – телеведучого та зірку НФЛ Майкла Стрейхена і Лору Шепард Черчлі, старшу доньку Алана Шепарда – першого американця, що полетів у космос.

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Космічний корабель New Shepard був запущений о 18:00 за Києвом із майданчика Blue Origin у Західному Техасі, пише CNBC .

Шестеро туристів злітали в космос на ракеті / Фото: Reuters

Крім почесних гостей, чотири космічні туристи сплатили за політ: бізнесмен і філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, венчурний капіталіст Лейн Бесс та його син Кемерон Бесс.

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Blue Origin відправила до космосу вже 14 людей цього року / Фото: Reuters

Це був шостий політ Blue Origin У 2021 році, всього цього року компанія відправила в космос 14 людей.

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Досягши висоти більше 100 кілометрів, капсула з пасажирами благополучно повернулася на Землю, здійснивши м'яку посадку за допомогою парашутної системи поблизу місця запуску.

Четверо із шести туристів заплатили за політ, двоє були почесними гостями / Фото: Reuters

Весь політ тривав близько 11 хвилин, а екіпаж пробув у невагомості близько трьох хвилин.

У ході місії, що отримала назву NS-19, вперше на борту суборбітального корабля New Shepard перебували одразу шість пасажирів.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що на МКС вперше вирушить темношкіра жінка.