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Астронавт-турист умер спустя месяц после полета на ракете миллиардера

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
13 ноября, 22:44
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Глен де Фрис, один из членов экипажа туристического полета корабля Blue Origin New Shepard компании миллиардера Джеффа Безоса трагически погиб, но к самому полету в космос это отношения не имеет
Глен де Фрис погиб в авиакатастрофе
Глен де Фрис погиб в авиакатастрофе / Фото: Getty Images

Случилось это спустя месяц после того, как он слетал в космос вместе с рекордсменом-актером Уильямом Шатнером.

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Де Фрис погиб в результате авиакатастрофы на одномоторном самолете Cessna 172. Вместе с ним погиб еще один человек. Пока неизвестно, кто из них был за штурвалом пилота, сообщает apnews.com.

Cessna 172. Фото: Wikipedia

"Мы опустошены, узнав о внезапной кончине Глена де Фриса. Он принес столько жизни и энергии всей команде Blue Origin и своим товарищам по команде.

Его страсть к авиации, его благотворительная деятельность и его преданность своему делу еще долго будут уважать и восхищаться", – написали в своем заявлении Blue Origin в Twitter.

Ранее мы писали, что Том Хэнкс отказался от предложения миллиардера слетать в космос. Голливудский актер Том Хэнкс отклонил предложение полететь в космос на борту суборбитальной ракеты Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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