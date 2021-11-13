Астронавт-турист умер спустя месяц после полета на ракете миллиардера

Глен де Фрис, один из членов экипажа туристического полета корабля Blue Origin New Shepard компании миллиардера Джеффа Безоса трагически погиб, но к самому полету в космос это отношения не имеет

Глен де Фрис погиб в авиакатастрофе / Фото: Getty Images

Случилось это спустя месяц после того, как он слетал в космос вместе с рекордсменом-актером Уильямом Шатнером.

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Де Фрис погиб в результате авиакатастрофы на одномоторном самолете Cessna 172. Вместе с ним погиб еще один человек. Пока неизвестно, кто из них был за штурвалом пилота, сообщает apnews.com.

Cessna 172. Фото: Wikipedia

"Мы опустошены, узнав о внезапной кончине Глена де Фриса. Он принес столько жизни и энергии всей команде Blue Origin и своим товарищам по команде. Его страсть к авиации, его благотворительная деятельность и его преданность своему делу еще долго будут уважать и восхищаться", – написали в своем заявлении Blue Origin в Twitter.

Ранее мы писали, что Том Хэнкс отказался от предложения миллиардера слетать в космос. Голливудский актер Том Хэнкс отклонил предложение полететь в космос на борту суборбитальной ракеты Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса.