Cargo Dragon доставил на МКС клетки людей и еще три тонны грузов

SpaceX доставила тонны грузов на орбиту / Фото: Wikipedia

Корабль доставил около 3 тонн продовольствия, оборудования и материалов для десятков научных экспериментов.

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Для серии Cargo Dragon это был 24 полет, а для конкретного корабля – четвертый, сообщает NASA.

Обновленный транспорт, сравнительно с ранними версиями, способен доставлять на МКС на 20% больше груза и автономно стыковаться с ней без захвата манипулятором.

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Среди материалов для экспериментов, как мы уже писали ранее, на станцию доставили мышечные клетки людей, чтобы понять, как микрогравитация влияет на процессы старения.

Кроме того, как уже сообшалось, на МКС отправились проекты украинских школьников, чтобы проверить влияние гравитации на кристаллы и на зубные пломбы.

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Тем временем для астронавтов разработали специальный спальный мешок, который должен сохранить им зрение.