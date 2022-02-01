Чтобы выжить по дороге на Марс, астронавты научатся спячке у медведей

Астронавтов научат спать в космосе, как медведей / Фото: NASA

Спячка является обычным механизмом у животных, чтобы пережить периоды холода и нехватки пищи или воды.

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Очень хороши в этом лягушки и рептилии в целом, но для человека лучшим образцом для подражания могут стать медведи, пишет Phys.

У них такая же масса тела, как и у нас, и они снижают температуру всего на несколько градусов – предел, который считается безопасным для человека.

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Есть проблема: если человек проводит шесть месяцев в постели, он теряет мышечную массу, прочность костей и у него увеличивается риск сердечной недостаточности.

Но вот медведи покидают свое логово здоровыми. Потому для начала, как и медведям, астронавтам придется набрать лишний жир, прежде чем погрузиться в сон.

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Ученые хотят создать капсулы с мягкой оболочкой, приглушенным освещением, низкой температурой (ниже 10 градусов) и высокой влажностью.

Каждая капсула будет окружена контейнерами с водой, которые защищают от радиации. За состоянием здоровья астронавтов будут следить бортовые компьютеры.

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Астронавты, которых уведут в "спящий режим", сократят расходы на миссию, уменьшат размер космического корабля на треть и сохранят здоровье экипажа на пути к Марсу.

"Эта стратегия сведет к минимуму скуку, одиночество и уровни агрессии, связанные с заключением в космическом корабле", – считают в ESA.

Таким образом можно сэкономить 30 кг еды на астронавта в неделю, не считая рисков воздействия космической радиации, а также психологических и физиологических проблем.

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