Щоб вижити дорогою на Марс, астронавти навчаться сплячці у ведмедів

Астронавтів навчать спати у космосі, як ведмедів / Фото: NASA

Сплячка є звичайним механізмом у тварин, щоб пережити періоди холоду та нестачі їжі чи води.

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Дуже хороші в цьому жаби та рептилії в цілому, але для людини найкращим зразком для наслідування можуть стати ведмеді, пише Phys.

У них така ж маса тіла, як і у нас, і вони знижують температуру всього на кілька градусів – межа, яка вважається безпечною для людини.

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Є проблема: якщо людина проводить шість місяців у ліжку, вона втрачає м'язову масу, міцність кісток і в неї збільшується ризик серцевої недостатності.

Але ось ведмеді залишають своє лігво здоровими. Тому для початку, як і ведмедям, астронавтам доведеться набрати зайвий жир, перш ніж поринути у сон.

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Вчені хочуть створити капсули з м'якою оболонкою, приглушеним освітленням, низькою температурою (нижче 10 градусів) та високою вологістю.

Кожна капсула буде оточена контейнерами з водою, що захищають від радіації. За станом здоров'я астронавтів слідкуватимуть бортові комп'ютери.

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Астронавти, яких введуть у "сплячий режим", скоротять витрати на місію, зменшать розмір космічного корабля на третину та збережуть здоров'я екіпажу на шляху до Марса.

"Ця стратегія зведе до мінімуму нудьгу, самотність та рівні агресії, пов'язані з "ув'язненням" у космічному кораблі", – вважають у ESA.

Таким чином можна заощадити 30 кг їжі на астронавта на тиждень, не рахуючи ризиків впливу космічної радіації, а також психологічних та фізіологічних проблем.

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