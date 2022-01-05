"Apple Watch" для собак: умный ошейник следит за здоровьем и играми питомца

Умный ошейник для собак знает, чем занимается питомец / Фото: Invoxia

Специально для пушистых животных был разработан искусственный интеллект с глубоким обучением, который использует миниатюрные радарные датчики.

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Конечно же, умный ошейник также может использоваться как GPS и трекер активности собаки, пишет The Verge.

В устройстве использовали датчики того же типа, что и радар Soli, который Google использовал в своих телефонах Pixel 4.

Фото Invoxia

Что интересно, радары способны снимать показания независимо от того, насколько пушистая у вас собака.

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Еще один плюс заключается в том, что ошейник может более свободно и комфортно сидеть на шее собаки.

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Умные часы и фитнес-трекеры, которые используют люди, напротив, требуют более плотной посадки и хорошего контакта с кожей.

Помимо мониторинга жизненно важных функций, ошейник отслеживает повседневную активность и определяет, когда собака гуляет, бежит, царапается, ест или пьет, лает и отдыхает.

Фото Invoxia

Из минусов – на данный момент ошейник Invoxia предназначен только для собак среднего и крупного размера.

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Пока радар не удалось уменьшить для того, чтобы устройство подошло миниатюрным собакам и кошкам.

Invoxia сообщает, что ошейник появится в продаже летом 2022 года по цене в 99 долларов (дополнительная ежемесячная подписка на функции GPS обойдется еще в 12,99 долларов).

Контекст.