"Apple Watch" для собак: розумний нашийник стежить за здоров'ям та іграми улюбленця

Розумний нашийник для собак знає, чим займається вихованець / Фото: Invoxia

Спеціально для пухнастих тварин був розроблений штучний інтелект із глибоким навчанням, який використовує мініатюрні радарні датчики.

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Звичайно ж, розумний нашийник також може використовуватися як GPS та трекер активності собаки, пише The Verge.

У пристрої використовували датчики того ж типу, що і радар Soli, який Google використовував у своїх телефони Pixel 4.

Фото Invoxia

Що цікаво, радари здатні знімати свідчення незалежно від того, наскільки пухнаста у вас собака.

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Ще один плюс полягає в тому, що нашийник може більш вільно та комфортно сидіти на шиї собаки.

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Розумний годинник і фітнес-трекери, які використовують люди, навпаки, вимагають більш щільної посадки та хорошого контакту зі шкірою.

Крім моніторингу життєво важливих функцій, нашийник відстежує повсякденну активність та визначає, коли собака гуляє, біжить, дряпається, їсть або п'є, гавкає та відпочиває.

Фото Invoxia

З мінусів – наразі нашийник Invoxia призначений тільки для собак середнього та великого розміру.

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Поки радар не вдалося зменшити, щоб пристрій підійшов мініатюрним собакам та кішкам.

Invoxia повідомляє, що нашийник з'явиться у продажу влітку 2022 року за ціною 99 доларів (додаткова щомісячна підписка на функції GPS обійдеться ще у 12,99 доларів).

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