Alexa, возьми меня на Луну: голосовой помощник отправится в космос

Колонка Alexa отправится на Луну помогать астронавтам

Artemis I – первая из нескольких миссий NASA, направленные на высадку первой женщины и первого цветного человека на Луну.

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Alexa будет встроена в космический корабль Orion среди других умных устройств и поможет изучить, как искусственный интеллект может помочь астронавтам в будущих миссиях, сообщает Amazon.

Создатели вдохновлялись Star Trek при создании Alexa, и потому очень рады, что она окажется на борту Orion, говорит вице-президент Alexa Everywhere в Amazon Аарон Рубенсон.

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Lockheed Martin разработала аппаратное обеспечение космического уровня со встроенной функцией Alexa, чтобы устройство могло выдержать сильные удары и вибрации при запуске.

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Теперь Alexa также работать в областях с ограниченным доступом к Интернету или вообще без него.

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На Artemis I Alexa получит доступ к данным телеметрии в реальном времени и будет отвечать на тысячи вопросов по конкретным задачам на борту корабля.

Например, список включает такие вопросы, как "Алекса, как быстро движется Орион?" или "Алекса, какая температура в салоне?"

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Alexa даже будет обрабатывать запросы на управление подключенными устройствами на борту космического корабля, начиная с освещения в кабине.

Колонка сможет также получать информацию с Земли для астронавтов, от брифингов новостей до спортивных результатов, помогая астронавтам оставаться на связи с домом.

Artemis I полетит без экипажа, потому связь помощника с будущими астронавтами будут моделировать удаленно.

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Новые возможности Alexa будут запущены ближе к миссии, но предварительная версия теперь доступна для устройств с поддержкой помощника.

Чтобы начать работу и настроить напоминания о предстоящих вехах миссии, просто скажите: "Алекса, возьми меня на Луну".

Контекст.