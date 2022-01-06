Alexa, візьми мене на Місяць: голосовий помічник вирушить до космосу

Колонка Alexa вирушить на Місяць допомагати астронавтам

Artemis I – перша з кількох місій NASA, спрямовані на висадку першої жінки та першої кольорової людини на Місяць.

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Alexa буде вбудована в космічний корабель Orion серед інших розумних пристроїв та допоможе вивчити, як штучний інтелект може допомогти астронавтам у майбутніх місіях, пише Amazon.

Творці надихалися Star Trek при створенні Alexa, і тому дуже раді, що вона опиниться на борту Orion, каже віцепрезидент Alexa Everywhere у Amazon Аарон Рубенсон.

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Lockheed Martin розробила апаратне забезпечення космічного рівня з вбудованою функцією Alexa, щоб пристрій міг витримати сильні удари та вібрації при запуску.

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Тепер Alexa також працювати в областях з обмеженим доступом до Інтернету чи взагалі без нього.

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На Artemis I Alexa отримає доступ до даних телеметрії в реальному часі і відповідатиме на тисячі запитань конкретним завданням на борту корабля.

Наприклад, список включає такі питання, як "Алекса, як швидко рухається Оріон?" або "Алексо, яка температура в салоні?"

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Alexa навіть оброблятиме запити на управління під'єднаними пристроями на борту космічного корабля, починаючи з освітлення в кабіні.

Колонка зможе також отримувати інформацію з Землі для астронавтів від брифінгів новин до спортивних результатів, допомагаючи астронавтам залишатися на зв'язку з будинком.

Artemis I полетить без екіпажу, тому зв'язок помічника з майбутніми астронавтами моделюватимуть віддалено.

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Нові можливості Alexa будуть запущені ближче до місії, але попередня версія тепер доступна для пристроїв за допомогою помічника.

Щоб почати роботу та налаштувати нагадування про майбутні віхи місії, просто скажіть: "Олексо, візьми мене на Місяць".

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