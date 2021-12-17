Земля розпалюється: у яких країнах люди не зможуть працювати вдень через спеку

Глобальне потепління зажене людей в Азії до будинків у денний час доби / Фото: Pixabay

Якщо середня температура зросте ще на 2 градуси, світові економічні втрати можуть становити до 1,6 трлн доларів на рік.

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Вчені з Університету Дьюка попереджають: найбільше постраждають субтропіки та тропіки, особливо Азія, Близький Схід, Африка та західна частина Тихого океану, пише Duke.

У міру того, як рівні тепла та вологості протягом дня підвищуються через зміну клімату, стає все складніше знайти "прохолодні години" для роботи на вулиці у цих регіонах.

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Багато робітників у тропіках вже припиняють роботу вдень, бо надто спекотно, йдеться у публікації. Поки що вони можуть обирати ранкові години замість денних, але це зміниться.

Йдеться насамперед про сільськогосподарські та будівельні роботи. А в таких країнах, як Індія, Китай, Пакистан та Індонезія, більшість населення працює на відкритому повітрі.

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Вони зазнають найбільших втрат, але постраждають також Бангладеш, Таїланд, Гамбія, Сенегал, Камбоджа, ОАЕ, Бахрейн, Катар, Бруней-Даруссалам, Гана, Того, Бенін, Шрі-Ланка та Науру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська Арктика побила рекорд спеки температурою 38 градусів.