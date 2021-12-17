Земля раскаляется: в каких странах люди не смогут работать днем из-за жары

Глобальное потепление загонит людей в Азии в дома в дневное время суток / Фото: Pixabay

Если средняя температура вырастет еще на 2 градуса, мировые экономические потери могут составить до 1,6 трлн долларов в год.

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Ученые из Университета Дьюка предупреждают: больше всего пострадают субтропики и тропики, особенно Азия, Ближний Восток, Африка и западная часть Тихого океана, пишет Duke.

По мере того, как уровни тепла и влажности в течение дня повышаются из-за изменения климата, становится все сложнее найти "прохладные часы" для работы на улице в этих регионах.

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Многие рабочие в тропиках уже прекращают работу днем, потому что слишком жарко, говорится в публикации. Пока еще они могут выбирать утренние часы взамен дневным, но это изменится.

Речь идет в первую очередь о сельскохозяйственных и строительных работах. А в таких странах, как Индия, Китай, Пакистан и Индонезия, большая часть населения работает на открытом воздухе.

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Они понесут наибольшие потери, но пострадают также Бангладеш, Таиланд, Гамбия, Сенегал, Камбоджа, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Бруней-Даруссалам, Гана, Того, Бенин, Шри-Ланка и Науру.

Напомним, ранее сообщалось, что российская Арктика побила рекорд жары температурой в 38 градусов.