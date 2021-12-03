Запуск супутників Galileo проведуть цієї ночі: коли розпочнеться трансляція

Сьогодні вночі супутники Galileo нарешті доставлять на орбіту / Фото: Arianespace

Ракета "Союз", яка мала вивести супутники на орбіту, відклала запуск до 4 грудня через неготовність французької корабельної станції прийому телеметричної інформації.

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Попередній час нового вильоту – 2:23 за Києвом, повідомив "Роскосмос" у Twitter.

Очікується, що французька компанія Arianespace проведе онлайн-трансляцію запуску на YouTube Початок трансляції запланував на 1:40, і ви зможете подивитись її прямо тут.

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Європейське космічне агентство також транслюватиме запуск у своїй телетрансляції ESAWeb. Вони планують розпочати її о 1:27.

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У разі успіху місія збільшить кількість європейських навігаційних супутників до 28. Їхнє "сузір'я" обслуговує 2,3 млрд користувачів по всьому світу.

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Galileo схожа на Глобальну систему позиціонування США (GPS) та російську систему Глонас, але прагне надати європейцям автономну альтернативу на випадок поломки інших.

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26 супутників Galileo були запущені як ракетами "Союз", так і власною ракетою великої вантажопідйомності Ariane 5. Найближчими роками Arianespace планує запустити ще шість.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найпопулярніший в Україні електромобіль використали для створення місяцехода .